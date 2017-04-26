Кислотой обливают машины в Бердске
Сразу три машины обезобразил в Бердске неизвестный, облив их кислотой. Об этом пишет паблик «АСТ-54» со ссылкой на пострадавших автовладельцев.
Сразу три машины обезобразил в Бердске неизвестный, облив их кислотой. Об этом пишет паблик «АСТ-54» со ссылкой на пострадавших автовладельцев.
Первоначально в сообщество обратился хозяин Toyota Camry 1993 года выпуска. По словам Олега Иванова, он купил свой первый автомобиль десять лет назад и за это время его полюбил.
«Надежный, экономичный, комфортабельный. Но за много лет эксплуатации машина пришла в значительный упадок, техническое состояние и кузов требовали капитального дорогостоящего ремонта. Я дал себе обещание восстановить надежного друга, ведь друзей не бросают», — рассказал Олег.
Восстановление машины заняло год, но счастливый владелец преобразившегося седана не успел насладиться результатом даже пару дней. Сегодня утром он обнаружил свой автомобиль, припаркованный у дома по адресу Микрорайон, 42, обезображенным
Позже появилась информация о подобном инциденте, произошедшем в Бердске 21 апреля у дома № 6а в Северном микрорайоне. Там злоумышленник облил кислотой седан
Подписчики паблика возмутились действиями хулиганов. «Я прям как за свою — в бешенстве пребываю. Представляю, каково Олегу», — написал Константин Аникин. Пользователи разошлись во мнениях — одни посчитали, что это персональная месть владельцу авто, другие выдвинули предположение о наказании за неправильную парковку. Сам Олег Иванов поблагодарил всех за поддержку и пообещал обязательно восстановить «бегемота».