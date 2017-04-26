Кислотой обливают машины в Бердске

Первоначально в сообщество обратился хозяин Toyota Camry 1993 года выпуска. По словам Олега Иванова, он купил свой первый автомобиль десять лет назад и за это время его полюбил.

«Надежный, экономичный, комфортабельный. Но за много лет эксплуатации машина пришла в значительный упадок, техническое состояние и кузов требовали капитального дорогостоящего ремонта. Я дал себе обещание восстановить надежного друга, ведь друзей не бросают», — рассказал Олег.

Восстановление машины заняло год, но счастливый владелец преобразившегося седана не успел насладиться результатом даже пару дней. Сегодня утром он обнаружил свой автомобиль, припаркованный у дома по адресу Микрорайон, 42, обезображенным какой-то кислотой. Также пострадала машина, стоявшая рядом. В настоящее время убитый горем хозяин пытается установить личность вандала.