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13:21 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Сибиряк проколол соседу шины и поругался с ним на суде

В разбирательстве пришлось принять участие судебным приставам.

В Новосибирске местный житель проколол соседу шины. Пострадавший подал на агрессора в суд. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

26- летний сибиряк, который нигде не работал и проживал в Центральном районе мегаполиса, проколол шины на автомобиле своего соседа. Мужчина, автошины которого пострадали, подал в суд на обидчика. Нарушитель явился в суд, но отказался признать свою вину. Более того, он поругался со своим соседом и обсыпал его нецензурной бранью.

Судебные приставы предупредили дебошира, что за нарушение общественного порядка его могут привлечь к административной ответственности. Но агрессивный новосибирец проигнорировал все замечания в свой адрес. Пока шло разбирательство в суде, нарушитель продолжал оскорблять потерпевшего и жаловаться на несправедливость закона. После того, как рассмотрение вопроса закончилось, приставы предложили обвиняемому пройти в кабинет для оформления административного штрафа. Но мужчина отказался. При этом начал оскорблять служителей Фемиды, и предпринял попытку сбежать и издания.

Судебные приставы задержали дебошира, надели на него наручники и составили протокол по статье «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава». Затем разъяренного сибиряка передали полиции. Суд оштрафовал мужчину на 1000 рублей, но он в суд не явился, но деньги вернуть будет обязан.

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