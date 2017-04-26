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13:21 (мск), источник: Om1.ru

Восемнадцатилетний омич, судимый одиннадцать раз, с натянутой на лицо футболкой ограбил бабушку

Омские оперативники быстро раскрыли грабеж пожилой омички.

Этой ночью в полицию за помощью обратилась 78-летняя пенсионерка, проживающая в Центральном округе. Пожилая женщина рассказала, что стала жертвой грабителя.

К ней в квартиру постучался молодой человек. Омичка узнала его по голосу — дважды парень приходил к ней и предлагал различные товары. В те разы ему удалось продать сковородку, набор ножей, машинку для стрижки волос.

Однако на сей раз вместо того, чтобы предлагать купить товары, парень ее ограбил. Юноша натянул на лицо футболку, ворвался в квартиру, с силой оттолкнув старушку, и забрал из шкафа 30 тысяч рублей.

Прибывшие в квартиру полицейские-эксперты осмотрели квартиру, изъяли отпечатки пальцев и следы.

Сотрудники уголовного розыска с помощью показаний соседей составили фоторобот. Благодаря собранной информации, полицейским удалось вскоре задержать подозреваемого. 18-летний парень, проживающий в Нефтяниках, был судим уже 11 раз за угоны, кражи и грабежи. В январе этого года он вышел на свободу после очередного срока.

Преступника ожидает 12-ая по счету судимость. В отношении омича возбудили уголовное дело за «Грабеж». Санкция ч.2 ст. 161 УК РФ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

УМВД по Омской области просит омичей не открывать двери незнакомцам. В том случае, если незнакомые люди представляются социальными работниками, сперва следует проверить наличие удостоверения или позвонить в организацию для уточнения информации о работнике.

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