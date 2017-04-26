Охранники спортивного магазина силой удерживали подростка
В Новосибирске семья подростка, которого охранники магазина «Спортмастер» заподозрили в воровстве — намерена обратиться в суд.
В Новосибирске семья подростка, которого охранники магазина «Спортмастер» заподозрили в воровстве — намерена обратиться в суд.
Молодой человек заявил, что его незаконно удерживали в магазине, оскорбили и применили к нему силу. В доказательство он разместил в социальных сетях видео, где зафиксировано общение с персоналом магазина. Вот что он сам рассказал по телефону «Вестям».