В Башкирии задержали подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку

До сих пор Мелеуз стоит на ушах: вечером 24 апреля полицейские прочесывали город в поисках педофила. Неизвестный напал на 12-летнюю школьницу в подъезде дома на ул. Бурангулова.

А вскоре злодея нашли и задержали.

— Его водят по городу, видимо, проверка показаний на месте или следственный эксперимент, — рассказывают горожане.

Как стало известно «Комсомолке», подозреваемый — 33-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом. А сейчас ему грозит ответственность за надругательство над ребенком: по факту в местном отделе СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

За это преступление законом предусмотрено наказание от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.