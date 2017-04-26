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13:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии задержали подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку

Теперь ему предстоит ответить за надругательство над ребенком.

До сих пор Мелеуз стоит на ушах: вечером 24 апреля полицейские прочесывали город в поисках педофила. Неизвестный напал на 12-летнюю школьницу в подъезде дома на ул. Бурангулова.

А вскоре злодея нашли и задержали.

— Его водят по городу, видимо, проверка показаний на месте или следственный эксперимент, — рассказывают горожане.

Как стало известно «Комсомолке», подозреваемый — 33-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом. А сейчас ему грозит ответственность за надругательство над ребенком: по факту в местном отделе СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

За это преступление законом предусмотрено наказание от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

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