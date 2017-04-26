В Башкирии задержали подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку
Теперь ему предстоит ответить за надругательство над ребенком.
Теперь ему предстоит ответить за надругательство над ребенком.
До сих пор Мелеуз стоит на ушах: вечером 24 апреля полицейские прочесывали город в поисках педофила. Неизвестный напал на 12-летнюю школьницу в подъезде дома на ул. Бурангулова.
А вскоре злодея нашли и задержали.
— Его водят по городу, видимо, проверка показаний на месте или следственный эксперимент, — рассказывают горожане.
Как стало известно «Комсомолке», подозреваемый — 33-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом. А сейчас ему грозит ответственность за надругательство над ребенком: по факту в местном отделе СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
За это преступление законом предусмотрено наказание от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.