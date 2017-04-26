Москвичка отсудила у ТЦ почти 700 тысяч рублей за упавший ей на голову товар
Женщина получила сотрясение мозга.
Женщина получила сотрясение мозга.
Жительница Москвы отсудила у торгового центра 690 тысяч рублей компенсации за травмы, полученные в результате падения на нее товара. Об этом сообщает в среду, 26 апреля,
«В результате удара покупательница получила закрытую
Как пояснила потерпевшая,
Ранее в Чертановский суд с иском обратилась москвичка, потребовавшая 100 тысяч рублей компенсации за страдания, которые она испытала при пользовании «несовершенным» iPhone. Женщину возмутило отсутствие бумажной инструкции к телефону и возможности передавать файлы по Bluetooth.