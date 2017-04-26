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14:04 (мск), источник: Мослента

Москвичка отсудила у ТЦ почти 700 тысяч рублей за упавший ей на голову товар

Женщина получила сотрясение мозга.

Источник: AP 2017

Жительница Москвы отсудила у торгового центра 690 тысяч рублей компенсации за травмы, полученные в результате падения на нее товара. Об этом сообщает в среду, 26 апреля, пресс-служба Мосгорсуда.

«В результате удара покупательница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы корней двух зубов», — отметили в суде.

Как пояснила потерпевшая, что-то тяжелое упало ей на голову, когда она проходила мимо стеллажей в отделе утеплителей торгового центра. В это время сотрудники магазина перекладывали товар, сбрасывая его вниз, но никаких указателей и ограничительных лент в отделе не было.

Ранее в Чертановский суд с иском обратилась москвичка, потребовавшая 100 тысяч рублей компенсации за страдания, которые она испытала при пользовании «несовершенным» iPhone. Женщину возмутило отсутствие бумажной инструкции к телефону и возможности передавать файлы по Bluetooth.

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