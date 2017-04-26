Водитель из Молдовы врезался в школьный автобус в Италии
Пьяный водитель из Молдовы врезался в школьный автобус в Италии. Авария произошла в городе Виченце. К счастью, обошлось без пострадавших.
Пьяный водитель из Молдовы врезался в школьный автобус в Италии. Авария произошла в городе Виченце. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как пишут местные СМИ, водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный автобус.
Тест показал многократное превышение уровня алкоголя в крови. У водителя отобрали права и оштрафовали на 320 евро.