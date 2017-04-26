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13:13 (мск), источник: Publika.md

Водитель из Молдовы врезался в школьный автобус в Италии

Пьяный водитель из Молдовы врезался в школьный автобус в Италии. Авария произошла в городе Виченце. К счастью, обошлось без пострадавших.

Источник: Publika.md

Как пишут местные СМИ, водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный автобус.

Тест показал многократное превышение уровня алкоголя в крови. У водителя отобрали права и оштрафовали на 320 евро.

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