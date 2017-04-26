Полиция предупредила тагильчан об интернет-мошенниках
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. Несмотря на многочисленные предупреждения полиции, доверчивые люди вновь попадаются на удочки преступников.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. Несмотря на многочисленные предупреждения полиции, доверчивые люди вновь попадаются на удочки преступников.
Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила вновь возбудили целый ряд уголовных дел в отношении
Так недавно 50-летняя жительница Гальяно — Горбуновского массива попалась на удочку аферистов. Как рассказал следователь МУ МВД России «Нижнетагильское» младший лейтенант юстиции Алексей Чмель, женщина зашла на сайт одного из банков и ввела логин и пароль личного кабинета. На экране высветилось, что произошла ошибка, и необходимо ввести номер сотового телефона для того, чтобы с клиентом связались сотрудники банка. После передачи данных на телефон женщины поступил звонок с неизвестного номера с сообщением, что придет пароль в виде СМС, который нужно вести для того, чтобы уладить сбой в системе. После всех операций со счета потерпевшей мошенники сняли сумму около 140 тысяч рублей. Позже выяснилось, что пострадавшая зашла на фишинговый сайт, оболочка которого полностью схожа с оригинальным сайтом, но на самом деле он принадлежит мошенникам, сообщили в
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Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность и ни в коем случае не передавать незнакомым людям свои персональные данные, данные банковской карты, позволяющие получить доступ к вашему счету. Стоит внимательно отнестись к звонящим лицам, которые представляются сотрудниками банка. При малейшем подозрении стоит незамедлительно обратиться в полицию.