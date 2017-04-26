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13:35 (мск), источник: УралПолит.ру

Полиция предупредила тагильчан об интернет-мошенниках

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. Несмотря на многочисленные предупреждения полиции, доверчивые люди вновь попадаются на удочки преступников.

Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила вновь возбудили целый ряд уголовных дел в отношении интернет-мошенников.

Так недавно 50-летняя жительница Гальяно — Горбуновского массива попалась на удочку аферистов. Как рассказал следователь МУ МВД России «Нижнетагильское» младший лейтенант юстиции Алексей Чмель, женщина зашла на сайт одного из банков и ввела логин и пароль личного кабинета. На экране высветилось, что произошла ошибка, и необходимо ввести номер сотового телефона для того, чтобы с клиентом связались сотрудники банка. После передачи данных на телефон женщины поступил звонок с неизвестного номера с сообщением, что придет пароль в виде СМС, который нужно вести для того, чтобы уладить сбой в системе. После всех операций со счета потерпевшей мошенники сняли сумму около 140 тысяч рублей. Позже выяснилось, что пострадавшая зашла на фишинговый сайт, оболочка которого полностью схожа с оригинальным сайтом, но на самом деле он принадлежит мошенникам, сообщили в пресс-службе ведомства.

С интернет-мошенниками также столкнулась девушка, намеревавшаяся приобрести контрактный двигатель. Девушка нашла сайт автозапчастей, где необходимый товар был значительно дешевле по сравнению с другими предложениями. Это и подвело заказчицу. Пострадавшая заполнила форму связи с продавцом. С ней связались и сообщили реквизиты банка для отправки денег, чтобы получить этот двигатель. Однако после перечисления денежных средств «продавец» на связь не выходил, а через некоторое время сайт и вовсе перестал функционировать.

Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность и ни в коем случае не передавать незнакомым людям свои персональные данные, данные банковской карты, позволяющие получить доступ к вашему счету. Стоит внимательно отнестись к звонящим лицам, которые представляются сотрудниками банка. При малейшем подозрении стоит незамедлительно обратиться в полицию.

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