Телефонный «террорист» 100 раз позвонил в школу на ЧМЗ с сообщением о бомбе

Телефонный «террорист» спровоцировал эвакуацию и сорвал занятия в школе № 70 в Металлургическом районе Челябинска — полиция уже установила злоумышленника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 26 апреля, с 10.00 неизвестный начал звонить на телефон вахтера школы по улице Богдана Хмельницкого. Аноним обработанным на компьютере голосом предупреждал о заложенном в здании взрывном устройстве. Всего в школу поступило около 100 звонков. Директор была вынуждена сообщить об этом в экстренные службы. К приезду сотрудников полиции из здания было эвакуировано более 300 учащихся и педагогов.

«Вокруг здания было выставлено оцепление. Территория и классы обследованы с участием кинологов. Никаких устройств, представляющий опасность, обнаружено не было», — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Как рассказали в школе, учеников отпустили с уроков. Занятия второй смены сегодня не проводятся.

Между тем, спецслужбы вычислили номер, с которого поступали звонки, и его владельца. В настоящее время полиция проводит мероприятия по задержанию злоумышленника.