Телефонный «террорист» 100 раз позвонил в школу на ЧМЗ с сообщением о бомбе
Полиция уже установила номер злоумышленника.
Полиция уже установила номер злоумышленника.
Телефонный «террорист» спровоцировал эвакуацию и сорвал занятия в школе № 70 в Металлургическом районе Челябинска — полиция уже установила злоумышленника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 26 апреля, с 10.00 неизвестный начал звонить на телефон вахтера школы по улице Богдана Хмельницкого. Аноним обработанным на компьютере голосом предупреждал о заложенном в здании взрывном устройстве. Всего в школу поступило около 100 звонков. Директор была вынуждена сообщить об этом в экстренные службы. К приезду сотрудников полиции из здания было эвакуировано более 300 учащихся и педагогов.
«Вокруг здания было выставлено оцепление. Территория и классы обследованы с участием кинологов. Никаких устройств, представляющий опасность, обнаружено не было», — рассказали в
Как рассказали в школе, учеников отпустили с уроков. Занятия второй смены сегодня не проводятся.
Между тем, спецслужбы вычислили номер, с которого поступали звонки, и его владельца. В настоящее время полиция проводит мероприятия по задержанию злоумышленника.
Напомним, если анониму исполнилось 14 лет, ему грозит ответственность по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция статьи предусматривает штраф и до 3 лет лишения свободы. Если звонивший не достиг возраста уголовной ответственности, то ответить за ненадлежащее воспитание придется его родителям по административному кодексу. Помимо штрафа, их могут обязать возместить затраты на работу экстренных служб.
Ольга Плеханова.