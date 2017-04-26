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16:51 (мск), источник: Kaliningradnews

В Калининградской области военнослужащий признан виновным в получении взятки

В Калининградской области военнослужащий по призыву признан виновным за взяточничество.

Так, собранные военным следственным отделом СК РФ Гусевскому гарнизону доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему по призыву наводчику 2 мотострелкового отделения 1 мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона войсковой части 90151, дислоцированной в Калининград, рядовому Михаилу Попову.

Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ — получении взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

В суде установлено, что Попов, 11 августа 2016 года около 20 часов, находясь на военном полигоне «Павенково» в Правдинском районе Калининградской области передал взятку в размере 3000 рублей командиру роты офицеру Максиму Сорокину, за совершение последним входящих в его полномочия действий — предоставление Попову увольнения за пределы полигона в период с 11 по 14 августа 2016 года. Кроме того, Попов аналогичным образом на указанном полигоне 25 августа 2016 года около 23 часов передал Сорокину взятку в размере 3000 рублей за предоставление ему увольнения в период с 25 по 28 августа 2016 года, сообщили ИА МедиаКалибр в военном следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту.

В ходе предварительного следствия и в суде рядовой Михаил Попов свою вину в совершении преступления признал полностью. Учитывая изложенное, приговором Балтийского гарнизонного военного суда Михаилу Попову назначено наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей.

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