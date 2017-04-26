В Свердловской области инспекторы ДПС спасли женщину, которая вылетела на автомобиле в реку

Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, несмотря на небольшую глубину реки, женщина не смогла самостоятельно выбраться из машины. Ее спасли сотрудники ГИБДД отдела МВД России «Рефтинский», которые в тот момент ехали на службу.

Старшие лейтенанты Александр Копорушкин и Анатолий Вилисов быстро организовали операцию по спасению пострадавшей. С помощью грузовика, водитель которого стал очевидцем происшествия, полицейские зацепили тросом иномарку и подтянули ее к берегу, чтобы спасти водителя. Инспекторы усадили женщину в служебную машину, чтобы она согрелась, а сами продолжили вытаскивать ее автомобиль из реки.

Следует отметить, что молодая женщина не получила травм благодаря тому, что была пристегнута ремнем безопасности.