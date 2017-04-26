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13:40 (мск), источник: Новости Перми

В Перми должник протащил на капоте залогового авто судебных приставов

Пермяк и его супруга задолжали по кредиту около 400 тысяч рублей. В добровольном порядке задолженность мужчина не погашал.

Судебные приставы находились возле дома неплательщика, когда во двор въехал его автомобиль Volkswagen Polo. В этот момент за рулем была супруга должника. После непродуктивной беседы с женщиной судебные приставы увидели владельца авто.

Мужчине пояснили, что на иномарку будет наложен арест. Должник сказал, что ему нужно забрать из салона своего маленького ребенка. Но вместо этого пермяк залез в авто и заблокировал дверь. После он резко тронулся с места и совершил наезд на судебных приставов. Около 500 метров он вез их на капоте до подземного паркинга. Происходящее было зафиксировано камерами видеонаблюдения, расположенными на здании парковки.

«В результате происшествия судебный пристав по ОУПДС получил ушиб мягких тканей. По факту противоправных действий должника написано заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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