В Перми должник протащил на капоте залогового авто судебных приставов

Судебные приставы находились возле дома неплательщика, когда во двор въехал его автомобиль Volkswagen Polo. В этот момент за рулем была супруга должника. После непродуктивной беседы с женщиной судебные приставы увидели владельца авто.

Мужчине пояснили, что на иномарку будет наложен арест. Должник сказал, что ему нужно забрать из салона своего маленького ребенка. Но вместо этого пермяк залез в авто и заблокировал дверь. После он резко тронулся с места и совершил наезд на судебных приставов. Около 500 метров он вез их на капоте до подземного паркинга. Происходящее было зафиксировано камерами видеонаблюдения, расположенными на здании парковки.