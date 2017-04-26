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14:00 (мск), источник: УралПолит.ру

В Невьянске мужчина убил друга за оскорбительное слово

НЕВЬЯНСК, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Невьянске по горячим следам раскрыто убийство человека. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 35-летний ранее судимый местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как стало известно, трагедия произошла днем 15 января нынешнего года. Обвиняемый находился в квартире знакомого и выпивал в компании трех своих друзей. В какой-то момент один их приятелей в шутку поинтересовался у злоумышленника о том, где можно приобрести наркотики. Когда же обвиняемый сказал, что не знает, где можно раздобыть дурман, его собеседник усомнился в этом и сказал, что он должен знать, поскольку является «барыгой». Это и стало основной причиной конфликта. Мужчина набросился на потерпевшего с кулаками. В итоге драка закончилась смертью потерпевшего в больнице.

На данный момент, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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