В Невьянске мужчина убил друга за оскорбительное слово
НЕВЬЯНСК, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Невьянске по горячим следам раскрыто убийство человека. Как сообщили в
НЕВЬЯНСК, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Невьянске по горячим следам раскрыто убийство человека. Как сообщили в
Как стало известно, трагедия произошла днем 15 января нынешнего года. Обвиняемый находился в квартире знакомого и выпивал в компании трех своих друзей. В
На данный момент, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.