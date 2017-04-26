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14:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже подросток попал в больницу после распития спирта в школе

Управление образования инициировало служебное расследование.

Ученик воронежской школы № 91 попал в больницу после распития спирта в заброшенном здании на территории школы на улице Черепанова во вторник, 25 апреля. О случившемся корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил собственный источник в школе.

Информацию подтвердили в городском управлении образования. Начальник отдела общего и дополнительного образования Ирина Лырьщикова сообщила, что по факту случившегося проводится служебное расследование, издан соответствующий приказ.

По данным источника РИА «Воронеж», ученик принес разбавленный спирт на территорию школы. Ребята спрятались в заброшенном здании и там выпили жидкость. На уроке один из выпивших спирт школьников почувствовал себя плохо. Учителя вызвали «скорую», подростка отвезли в больницу. После оказания медпомощи врачи отправили школьника домой. Мальчик из благополучной семьи и никогда не отличался плохим поведением.

Замдиректора по учебно-воспитательной работе школы № 91 отказался прокомментировать инцидент.

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