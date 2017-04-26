Женщина разбила в кровь лицо, пытаясь сесть в автобус в Караганде
Пассажирка получила травму, пытаясь сесть в автобус в Караганде.
Пассажирка получила травму, пытаясь сесть в автобус в Караганде.
По предварительным данным, автобус тронулся с места, когда женщина стояла на ступеньках. В отделе пассажирского транспорта городского акимата по данному факту сообщили, что разбираются в ситуации, передает корреспондент NUR.KZ.
Женщину с окровавленным лицом сняли на видео очевидцы и выложили в Интернете. На нем запечатлена пострадавшая, которая рассказывает подробности случившегося.
С ее слов, она пыталась уточнить маршрут автобуса и только ступила на ступеньки автобуса. Кондуктор ничего не ответил, а в это время водитель начал движение. В результате, женщина выпала из автобуса и разбила лицо.
По информации заведующего сектором пассажирского транспорта городского акимата Искандера Кабидуллы, сейчас по данному факту идет проверка.
«Мы разбираемся. Сейчас выясняем к какому автопарку относится автобус. Вполне возможно, что номер автобуса указан неправильно», — сообщил чиновник.