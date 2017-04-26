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14:06 (мск), источник: Nur.kz

Женщина разбила в кровь лицо, пытаясь сесть в автобус в Караганде

Пассажирка получила травму, пытаясь сесть в автобус в Караганде.

Источник: Nur.kz

По предварительным данным, автобус тронулся с места, когда женщина стояла на ступеньках. В отделе пассажирского транспорта городского акимата по данному факту сообщили, что разбираются в ситуации, передает корреспондент NUR.KZ.

Женщину с окровавленным лицом сняли на видео очевидцы и выложили в Интернете. На нем запечатлена пострадавшая, которая рассказывает подробности случившегося.

С ее слов, она пыталась уточнить маршрут автобуса и только ступила на ступеньки автобуса. Кондуктор ничего не ответил, а в это время водитель начал движение. В результате, женщина выпала из автобуса и разбила лицо.

По информации заведующего сект­ором пассажирского транспорта городского ­акимата Искандера Кабидуллы, с­ейчас по данному факту идет проверка.

«Мы разбираемся. Сейчас выясняем к какому автопа­рку относится автобус. Вполне возможно, что номер автобуса указан неправильно», — сообщил чиновник.

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