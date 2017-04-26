Главный инженер краевой клинической больницы осужден за мошенничество

Представитель суда сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» в среду, что ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно. Кроме того, суд оштрафовал осужденного на 250 тыс. руб. и удовлетворил гражданский иск на сумму более 4,6 млн руб. в пользу больницы.



В прокуратуре Пермского края агентству пояснили, что обвиняемый в течение 2010 года завышал данные о количестве поставляемого в ПККБ кислорода. Поставкой кислорода в больницу занималось ООО «Эпигон», подконтрольное Алексею Чалову. Разницу между фактической и задекларированной стоимостью он присваивал себе.



«В результате преступления Пермской краевой клинической больнице причинен ущерб в сумме более 4,6 млн руб.», — сообщил представитель надзорного ведомства.

