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14:33 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавших школьниц нашли в Таганроге

Несовершеннолетние возвращены родителям.

Двух пропавших школьниц нашли полицейские в Таганроге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, о том, что 25 апреля школьницы не вернулись домой, заявили в полицию их родители.

Правоохранители опросили одноклассников и знакомых пропавших девочек, общавшихся с ними накануне исчезновения. Ориентировки с приметами школьниц были переданы патрулирующим нарядам полиции. В результате реализованных мероприятий девочки были найдены и возвращены в семьи. Сообщается, что инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростками и их родителями профилактические беседы для предупреждения подобных ситуаций.

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