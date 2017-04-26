Пропавших школьниц нашли в Таганроге
Несовершеннолетние возвращены родителям.
Несовершеннолетние возвращены родителям.
Двух пропавших школьниц нашли полицейские в Таганроге.
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Правоохранители опросили одноклассников и знакомых пропавших девочек, общавшихся с ними накануне исчезновения. Ориентировки с приметами школьниц были переданы патрулирующим нарядам полиции. В результате реализованных мероприятий девочки были найдены и возвращены в семьи. Сообщается, что инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростками и их родителями профилактические беседы для предупреждения подобных ситуаций.