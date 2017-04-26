В Черняховском районе полиция задержала сотрудницу отеля за присвоение выручки

Полицейские инициировали проверку после обращения к ним руководителя учреждения. Установлено, что в марте 2017 года злоумышленница получила от клиента 70 тыс. рублей в качестве платы за размещение. При этом в кассу женщина внесла только 60 тыс., а 10 тыс. рублей забрала и впоследствии потратила.

По данному факту в отношении подозреваемой уголовное дело. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.