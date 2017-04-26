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17:30 (мск), источник: Новый Калининград

В Черняховском районе полиция задержала сотрудницу отеля за присвоение выручки

В Черняховском районе сотрудники полиции задержали 39-летнюю женщину-администратора одного из отелей по подозрению в присвоении денег работодателя. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в среду.

Источник: Новый Калининград

Полицейские инициировали проверку после обращения к ним руководителя учреждения. Установлено, что в марте 2017 года злоумышленница получила от клиента 70 тыс. рублей в качестве платы за размещение. При этом в кассу женщина внесла только 60 тыс., а 10 тыс. рублей забрала и впоследствии потратила.

По данному факту в отношении подозреваемой уголовное дело. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

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