Воронежские прокуроры уличили больницу в разглашении врачебной тайны

Прокуроры уличили руководство Кантемировской районной больницы в разглашении врачебной тайны, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 26 апреля. Медики направили информацию о состоянии здоровья пациентки по запросу администрации района.

По данным прокуратуры, полученные администрацией района сведения передали в районный суд в подтверждение доводов по гражданскому делу. При этом пациентка согласия на разглашение врачебной тайны не давала, потому и обратилась к правоохранителям.

Поскольку документ готовила и передавала в районную администрацию заместитель главврача больницы, прокуроры привлекли ее к дисциплинарной ответственности.