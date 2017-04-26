Воронежские прокуроры уличили больницу в разглашении врачебной тайны
Медики направили информацию о пациенте по запросу администрации района.
Медики направили информацию о пациенте по запросу администрации района.
Прокуроры уличили руководство Кантемировской районной больницы в разглашении врачебной тайны, сообщила
По данным прокуратуры, полученные администрацией района сведения передали в районный суд в подтверждение доводов по гражданскому делу. При этом пациентка согласия на разглашение врачебной тайны не давала, потому и обратилась к правоохранителям.
Поскольку документ готовила и передавала в районную администрацию заместитель главврача больницы, прокуроры привлекли ее к дисциплинарной ответственности.