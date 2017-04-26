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14:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские прокуроры уличили больницу в разглашении врачебной тайны

Медики направили информацию о пациенте по запросу администрации района.

Источник: РИА "Воронеж"

Прокуроры уличили руководство Кантемировской районной больницы в разглашении врачебной тайны, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 26 апреля. Медики направили информацию о состоянии здоровья пациентки по запросу администрации района.

По данным прокуратуры, полученные администрацией района сведения передали в районный суд в подтверждение доводов по гражданскому делу. При этом пациентка согласия на разглашение врачебной тайны не давала, потому и обратилась к правоохранителям.

Поскольку документ готовила и передавала в районную администрацию заместитель главврача больницы, прокуроры привлекли ее к дисциплинарной ответственности.

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