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14:42 (мск), источник: ТАСС

На молокозаводе «Алросы» в Якутии произошел взрыв, есть жертвы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате взрыва в цехе молокозавода «Алросы» в Якутии.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В результате нарушения технологического процесса в селе Арылах в совхозе Новый компании “Алроса” в производственном цехе произошел хлопок емкости автоклава. В результате погибла работница предприятия и слесарь», — сказал источник. Еще один человек пострадал.

В экстренных службах отметили, что нарушения технологического процесса и разрушений на заводе нет.

Комментарии
2
А Б
Весьма интересная новость, однако. И вот почему. В первой строке написано (цитата): "В результате нарушения технологического процесса..." (конец цитаты). В последней читаем (цитата): "...нарушения технологического процесса и разрушений на заводе нет." (конец цитаты). Вопрос вытекает сам собой - так было нарушение на самом деле или нет?
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олег ненахов
у якутов коровы бензином доятся?
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