На молокозаводе «Алросы» в Якутии произошел взрыв, есть жертвы
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате взрыва в цехе молокозавода «Алросы» в Якутии.
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате взрыва в цехе молокозавода «Алросы» в Якутии.
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«В результате нарушения технологического процесса в селе Арылах в совхозе Новый компании “Алроса” в производственном цехе произошел хлопок емкости автоклава. В результате погибла работница предприятия и слесарь», — сказал источник. Еще один человек пострадал.
В экстренных службах отметили, что нарушения технологического процесса и разрушений на заводе нет.