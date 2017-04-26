В Эрмитаже задержали пару карманников за пять минут обокравших двух иностранцев

Добычу в сто тысяч рублей им унести не удалось — преступников задержали оперативники «карманного» отдела уголовного розыска при помощи службы охраны Эрмитажа.

Как сообщает пресс-служба Эрмитажа 26 апреля, похитителей поймали еще в минувшую субботу, 22 апреля. Пока туристы из Азии в Петровском, или Малом тронном зале, любовались картиной «Петр I с богиней мудрости Минервой» кисти Якопо Амигони, свое воровское искусство отрабатывали на них 36-летняя женщина и 45-летний мужчина. Они вытащили около 50 тысяч рублей из сумки гражданина Китая, примерно столько же оказалось в кошельке японца. Сбежать с украденным ворам не удалось — их задержали охранники музея и сотрудники «карманного» отдела управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина отпущен под обязательство о явке.