В Эрмитаже задержали пару карманников за пять минут обокравших двух иностранцев
Пока два туриста их Китая и Японии любовались Малым тронным залом Зимнего дворца в Петербурге, пара воров опустошала их карманы.
Пока два туриста их Китая и Японии любовались Малым тронным залом Зимнего дворца в Петербурге, пара воров опустошала их карманы.
Добычу в сто тысяч рублей им унести не удалось — преступников задержали оперативники «карманного» отдела уголовного розыска при помощи службы охраны Эрмитажа.
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Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина отпущен под обязательство о явке.