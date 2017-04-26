Житель Миасса увидел полет человека с 14 этажа

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, труп которого обнаружили под балконами высотки в Миассе (Челябинская область), — житель соседнего дома видел, как погибший прыгал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 26 апреля, днем житель одного из домов по улице Степана Разина вышел на балкон девятого этажа, чтобы покурить. Через несколько секунд он услышал крик и посмотрел в сторону соседнего дома. Оттуда с балкона, расположенного в районе 14-го этажа, вылетел мужчина. Незнакомец упал вниз и больше не подавал признаков жизни. Об увиденном миассец сообщил в полицию.

«Труп осмотрен на месте происшествия. На вид погибшему около 30−35 лет. Мужчина был одет по погоде — в спортивную футболку, легкую куртку и штаны. При нем найден телефон, который поврежден. По факту смерти мужчины начата проверка», — рассказал старший следователь СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области Евгений Ставер.

Стражи порядка устанавливают личность погибшего. По предварительным данным, от тела исходил запах алкоголя.

Ольга Плеханова.