В центре Челябинска рухнул автоподъемник

Автоподъемник рухнул в центре Челябинска. Спецтехнику пригнали, чтобы вымыть стекла супермаркета, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Несмотря на опоры, стрела подъемника длиной в 9 метров перевесила автомобиль. Он буквально завис в воздухе. При этом стрела упала на тротуар. А ведь это оживленная пешеходная зона на проспекте Победы. Прохожих спасло выставленное ограждение. Но девушка-уборщица, она находилась в люльке, получила травмы. ГИБДД зафиксировала инцидент как ДТП, ведется расследование.