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15:41 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области на девочку напала бешеная собака

В Орловском районе бешеная собака напала на ребенка, сообщает Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных.

В районную ветслужбу обратился местный житель, на дочь которого напала уличная собака. Со слов мужчины, накануне пес прибился к нему во двор. Сначала животное не проявляло агрессии, поэтому ребенку разрешили с ним поиграть. Однако собака вдруг набросилась на девочку и покусала ее. Защищая дочь, мужчина убил пса палкой. Ветеринары выехали на место происшествия, отобрали пробы патологического материала, продезинфицировали подворье, останки сожгли. Исследовали подтвердило, что убитое животное было заражено бешенством.

В настоящий момент в поселке Орловском, где произошел инцидент, проводится вынужденная вакцинация животных. Пострадавшую девочку отправили в больницу.

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