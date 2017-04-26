В Воронежской области прокуроры потребовали уволить из школы педагога с судимостью
Женщина преподает в группе дошкольного образования.
Женщина преподает в группе дошкольного образования.
Прокурор Петропавловского района потребовал уволить 58-летнюю воспитателя с судимостью из Старокриушанской средней школы, сообщила
По данным прокуратуры, педагог вела занятия в группе дошкольного образования. После приговора женщина не могла работать в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних в соответствии с Трудовым кодексом РФ, уточнили в ведомстве. Несмотря на это, педагог продолжала трудовую деятельность.
Прокурор внес представление директору школы с требованием об увольнении воспитателя.