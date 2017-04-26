Крупный пожар в ангаре с зерном в селе под Сысертью удалось потушить

ЧП произошло сегодня днем. Прибывшие на место пожарные увидели, что огонь охватил около 200 кв метров. В тушении пожара были задействованы 2 единицы пожарно-спасательной техники, а также 5 человек личного состава. В 14.15 пожар удалось потушить.

На данный момент проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.