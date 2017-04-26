В Ростове на Северном горела многоэтажка

Причиной стал пожар в одной из квартир. По данным регионального управления МЧС, огонь распространился на площади в 15 квадратных метров.

Ликвидировать возгорание пожарным удалось за 40 минут. В тушении принимали участие пять единиц техники и 20 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.