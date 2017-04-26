В Ростове на Северном горела многоэтажка
10 человек, из них трое детей, пришлось эвакуировать из ростовской многоэтажки на Северном утром 26 апреля.
10 человек, из них трое детей, пришлось эвакуировать из ростовской многоэтажки на Северном утром 26 апреля.
Причиной стал пожар в одной из квартир. По данным регионального управления МЧС, огонь распространился на площади в 15 квадратных метров.
Ликвидировать возгорание пожарным удалось за 40 минут. В тушении принимали участие пять единиц техники и 20 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.