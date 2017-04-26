Спасатели вынесли двоих мужчин с горящего дома в Красногвардейском районе

К месту происшествия немедленно выехали добровольцы отдельного поста села Клепинино, приступив к первоочередным действиям по тушению огня. Одновременно с этим на место ЧП прибыли сотрудники пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы по РК.

«Огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы провели разведку задымленного помещения, в результате которой на пожаре были обнаружены два человека, которые самостоятельно не могли покинуть место ЧП. Личные состав эвакуировал пострадавших из опасной зоны. 46-летние мужчины с предварительным диагнозом “отравление продуктами горения” были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», — сообщили в МЧС.

В короткие сроки пожар был полностью ликвидирован, огонь удалось вовремя остановить и не допустить дальнейшего распространения на соседние комнаты домовладения, отметили в чрезвычайном ведомстве. Причины пожара выясняют эксперты.