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16:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Лидер «Хизб ут-Тахрир» в Севастополе сядет на 12 лет

Руслан Зейтуллаев проведет более десятка лет в колонии строгого режима.

Организатор запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев приговорен к 12 годам лишения свободы. Такое решение принял Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-секретарь Алена Катькало.

— Суд счел доказанной вину подсудимого в организации террористической группы. Зейтуллаев получил наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима, — сказала Катькало.

Суд установил, что мужчина организовал региональное подразделение «Хизб ут-Тахрир» на территории Севастополя, а также полностью контролировал работу членов ячейки.

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