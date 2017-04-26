Лидер «Хизб ут-Тахрир» в Севастополе сядет на 12 лет

Организатор запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев приговорен к 12 годам лишения свободы. Такое решение принял Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-секретарь Алена Катькало.

— Суд счел доказанной вину подсудимого в организации террористической группы. Зейтуллаев получил наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима, — сказала Катькало.

Суд установил, что мужчина организовал региональное подразделение «Хизб ут-Тахрир» на территории Севастополя, а также полностью контролировал работу членов ячейки.