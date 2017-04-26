Председатель Криулянского района задержан НАЦ
Сегодня офицеры полиции НАЦ провели серию обысков в кабинете главы Криулянского района. Он задержан на 72 часа.
Сегодня офицеры полиции НАЦ провели серию обысков в кабинете главы Криулянского района. Он задержан на 72 часа.
Юрий Андриуца подозревается в подтасовке документов на тендер, проводимого в рамках проекта, профинансированного Евросоюзом.
Он является членом Демократической партии и работает на посту с 2015 года. Антикоррупционная полиция выясняет все детали дела.