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15:27 (мск), источник: Actualitati.md

Председатель Криулянского района задержан НАЦ

Сегодня офицеры полиции НАЦ провели серию обысков в кабинете главы Криулянского района. Он задержан на 72 часа.

Источник: Actualitati.md

Юрий Андриуца подозревается в подтасовке документов на тендер, проводимого в рамках проекта, профинансированного Евросоюзом.

Он является членом Демократической партии и работает на посту с 2015 года. Антикоррупционная полиция выясняет все детали дела.

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