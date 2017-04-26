В Татарстане экс-глава пожарной части получил за «мертвых душ» 1,4 млн рублей

— Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», — говорится в сообщении.

Установлено, что Ветелкин, используя свое служебное положение, с 2005 года фиктивно трудоустроил двоих приятелей на должность пожарных и свою жену на должность специалиста по кадрам.

— При этом он вносил в табели рабочего времени заведомо ложные сведения об их работе, которую они фактически не выполняли, — рассказали в ведомстве.

Так, за это время им незаконно была начислена заработная плата на сумму более 1,4 млн рублей, которую Ветелкин израсходовал на личные нужды.

Сообщается, что свою вину экс-глава пожарной части признал полностью, частично возместив ущерб.

— Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 30 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, — добавили в ведомстве.