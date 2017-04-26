Смертельное ДТП произошло в Чишминском районе
Смертельное ДТП произошло в Чишминском районе. Житель села Еремеево за рулем автомобиля Lada Granta сбил двух женщин, которые собирались садиться в припаркованную машину.
Смертельное ДТП произошло в Чишминском районе. Житель села Еремеево за рулем автомобиля Lada Granta сбил двух женщин, которые собирались садиться в припаркованную машину.
По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением при правом повороте и врезался в стоящую на обочине машину Chevrolet и наехал на людей. В результате, 93-летняя пенсионерка получила травмы, а 55-летняя жительница Уфы скончалась в больнице.