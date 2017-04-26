В Запорожье патрульный по неосторожности серьезно ранил коллегу

В Запорожье патрульный полицейский случайно выстрелил в своего в коллегу, в результате пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы с тяжелыми ранениями внутренних органов.

Как сообщили в полиции, происшествие произошло 25 апреля в месте для проведения огневой подготовки в Вознесеновском районе. Предварительно установлено, что полицейский произвел выстрел по неосторожности и попал в стоящего рядом коллегу. Известно, что врачам удалось стабилизировать состояние раненого полицейского.

Руководство патрульной полиции пока не комментирует инцидент, но обещает это сделать. В настоящее время ведется следствие.