В Уфе немецкая овчарка укусила двухлетнюю девочку

Установлено, что в июне прошлого года возле забора строящегося объекта по улице 50 лет СССР немецкая овчарка укусила проходившую с отцом малолетнюю девочку. Пес без намордника не был привязан. Ребенка с телесными повреждениями увезли в больницу.

В пресс-службе Прокуратуры РБ пояснили — инцидент произошел из-за того, что работники предприятия не обеспечили безопасное нахождение собаки на территории строящегося объекта.

Надзорное ведомство в суде первой инстанции и при апелляционном рассмотрении дела поддержало требования отца пострадавшей девочки о взыскании с фирмы компенсации морального вреда. Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, указав на отсутствие вины в случившемся.

Верховный суд Башкортостана утвердил решение районного суда, отклонив доводы апелляционной жалобы, и взыскал с организации 90 тысяч рублей.