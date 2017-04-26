В Уфе немецкая овчарка укусила двухлетнюю девочку
УФА, 26 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Советский районный суд Уфы обязал охранное предприятие выплатить компенсацию морального вреда двухлетней девочке, пострадавшей от укуса собаки.
УФА, 26 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Советский районный суд Уфы обязал охранное предприятие выплатить компенсацию морального вреда двухлетней девочке, пострадавшей от укуса собаки.
Установлено, что в июне прошлого года возле забора строящегося объекта по улице 50 лет СССР немецкая овчарка укусила проходившую с отцом малолетнюю девочку. Пес без намордника не был привязан. Ребенка с телесными повреждениями увезли в больницу.
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Надзорное ведомство в суде первой инстанции и при апелляционном рассмотрении дела поддержало требования отца пострадавшей девочки о взыскании с фирмы компенсации морального вреда. Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, указав на отсутствие вины в случившемся.
Верховный суд Башкортостана утвердил решение районного суда, отклонив доводы апелляционной жалобы, и взыскал с организации 90 тысяч рублей.