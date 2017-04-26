Под Волгоградом директор ЗАГСа задержана за взятку

По информации пресс-службы регионального СУ СК РФ, около года женщина предложила местному предпринимателю подработку — оказывать платные услуги в её отделе ЗАГС по музыкальному сопровождению торжественных церемоний. Взамен чиновница потребовала от коммерсанта передавать ей часть вырученных денежных средств. Сумма отката составляла от 350 до 450 рублей за каждую церемонию. В настоящее время установлено 13 эпизодов преступной деятельности подозреваемой, последний из которых проходил уже под контролем оперативных сотрудников группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Михайловке. Следствие не исключает, что будут выявлены дополнительные эпизоды получения начальником городского отдела ЗАГС взяток, поскольку по предварительным подсчетам за указанный период времени около 500 молодоженов воспользовались платной услугой музыканта.

Свою вину подозреваемая полностью признала. Расследование уголовного дела продолжается.