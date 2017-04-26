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16:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области депутат получил год колонии за поджог дома бывшей жены

Мужчина также ножом угрожал женщине и повредил ее иномарку.

Источник: РИА "Воронеж"

Богучарский районный суд приговорил 30-летнего депутата Совета народных депутатов Радченского сельского поселения Александра Дроговозова к году колонии-поселения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 26 апреля. Мужчину осудили за угрозу убийством бывшей жене, повреждение ее иномарки и поджог дома.

Суд установил, что в октябре 2016 года нетрезвый Дроговозов пришел к бывшей супруге и из ревности пригрозил ее убить. Кроме того, депутат разбил ее автомобиль Daewoo Matiz, а затем поджег дом. Ущерб превысил 750 тыс. рублей.

Силовики возбудили и расследовали уголовные дела об умышленном уничтожении чужого имущества (ч.ч. 1 и 2 ст. 167 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Депутату грозило до 5 лет лишения свободы, но суд учел мнение представителей прокуратуры и назначил более мягкое наказание. Приговор вступил в законную силу.

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