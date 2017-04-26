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16:37 (мск), источник: РИА Новости

В Стамбуле при взрыве в микроавтобусе ранены пять человек

АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Взрыв произошел в микроавтобусе в Стамбуле, пять человек получили легкие ранения, сообщает в среду газета Hurriyet.

Сообщается, что микроавтобус перевозил студентов. Пострадавшие госпитализированы. Начато расследование.

Причина взрыва пока неизвестна. По одной из версий, в машине сработало самодельное взрывное устройство.

Комментарии
4
А Б
Сегодня Турция стала объектом террористических вылазок преступников по той причине, что страна непосредственно вовлечена в конфликт в Сирии.
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Эдуард Иванов
Рванули по причине бомбежки ВВС Турции курдов, союзничающих с США. Ответка. Главное-за кадром. Любые курды для турок-враги и сепаратисты. Не взирая на союзников.
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Андрей Гончаров
Бывает. Надо террористов уничтожать всем миром
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