В Стамбуле при взрыве в микроавтобусе ранены пять человек
АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Взрыв произошел в микроавтобусе в Стамбуле, пять человек получили легкие ранения, сообщает в среду газета Hurriyet.
АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Взрыв произошел в микроавтобусе в Стамбуле, пять человек получили легкие ранения, сообщает в среду газета Hurriyet.
Сообщается, что микроавтобус перевозил студентов. Пострадавшие госпитализированы. Начато расследование.
Причина взрыва пока неизвестна. По одной из версий, в машине сработало самодельное взрывное устройство.