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17:12 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем школьники отобрали у продавца продуктов на 1200 рублей

Молодых людей стражи порядка задержали.

Источник: Новости Воронежа

Вчера полицейские и сотрудники СКР задержали нескольких школьников, подозреваемых в грабеже.

Нападения произошло в марте 2017 года. По версии следствия, 14-летние молодые люди пришли в магазин по улице Мира в селе Рождественская Хава Новоусманского района.

«Они похитили у продавца продукты питания на сумму около 1,2 тысячи рублей», — отметили в МВД.

По факту грабежа региональный Следственный комитет завел дело. Школьникам грозит 7 лет тюрьмы.

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