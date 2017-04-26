Под Воронежем школьники отобрали у продавца продуктов на 1200 рублей

Вчера полицейские и сотрудники СКР задержали нескольких школьников, подозреваемых в грабеже.

Нападения произошло в марте 2017 года. По версии следствия, 14-летние молодые люди пришли в магазин по улице Мира в селе Рождественская Хава Новоусманского района.

«Они похитили у продавца продукты питания на сумму около 1,2 тысячи рублей», — отметили в МВД.

По факту грабежа региональный Следственный комитет завел дело. Школьникам грозит 7 лет тюрьмы.