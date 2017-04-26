В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавший

В Хмельницкой обл. около с. Подгорное на трассе «Староконстантинов — Немиренци» 24 апреля перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, в результате ДТП один пассажир автобуса был госпитализирован с переломом позвоночника. Об этом сообщает местное издание «Є» со ссылкой на Нацполицию области.

ДТП произошло около 23:16, автобус съехал в кювет и перевернулся. 21-летний житель Староконстантинова получил перелом позвоночника и травму живота. Водитель и трое других пассажиров получили незначительные телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь без госпитализации.

«24-летний житель села Сковородки управлял автомобилем “Мерседес Спринтер”, не учел дорожной обстановки и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля», — сообщили в полиции.

Как сообщалось, в Одесской области в ДТП погиб 10-летний мальчик.