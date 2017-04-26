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18:11 (мск), источник: 112.ua

Стало известно, что за устройство взорвалось на территории детсада в Киеве

Это самодельное пиротехническое устройство, которое можно изготовить из подручных средств, в частности строительного порошка.

Источник: 112.ua

На территории детского сада в Киеве сегодня утром, 26 апреля, взорвалось самодельное пиротехническое устройство с металлическими элементами. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

«В ходе осмотра предварительно установлено: взорвалось самодельное пиротехническое устройство, которое можно изготовить из подручных средств, в частности строительного порошка и тому подобное. В шарике были также металлические элементы», — сообщил начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.

Следственным отделом Деснянского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня утром шестилетний мальчик по дороге в детский сад подобрал с земли шарик. Впоследствии, когда ребенок бросил его на землю, прогремел взрыв.

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