Житель Балтийска, пытавшийся убить женщину ради подержанной машины, осужден на 17 лет

Инцидент произошёл в марте 2016 года.

Молодой человек нашёл в интернете объявление о продаже машины «Фольксваген Транспортер» 2005 года выпуска. В тот же день он созвонился с хозяйкой и договорился о встрече под предлогом осмотра автомобиля. После этого злоумышленник сообщил, что хочет купить транспортное средство, и назначил день сделки. Мужчина встретился с женщиной и попросил сесть за руль, чтобы поехать в Калининград для оформления документов. По дороге злоумышленник остановился в безлюдном месте в районе Большой Окружной. Там он напал на владелицу машины и избил её, после чего начал душить.

«Спустя некоторое время, решив, что женщина скончалась, он сел в принадлежащей потерпевшей автомобиль с находившимися там деньгами в размере 2500 рублей и скрылся с места преступления», — пояснили в пресс-службе Центрального районного суда.

Мужчину за рулём похищенной машины задержали в тот же день задержала полиция. Избитую мать троих детей нашёл супруг.

Приговором Центрального районного суда злоумышленник признан виновным. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев.