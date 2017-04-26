Галеристка из Петербурга получила условно за контрабанду картины

Как сообщает Генпрокуратура РФ 26 апреля, в суде Бухтина раскаялась и полностью признала свою вину и даже просила рассмотреть ее дело в особом порядке.

Как было установлено в суде, хозяйка галереи в сентябре 2016 года спрятала картину Николая Фешина в чемодан и сдала полотно за 9 миллионов рублей в багаж, чтобы вместе с «Портретом Джека Хантера» улететь в Китай, где ее ждал покупатель. Картину декларировать Бухтина не стала, за что ее задержали, а после и осудили по статье «Контрабанда».

Как ранее писала «Фонтанка», картина оказалась в Петербурге 31 августа 2016 года, после того как полотно было приобретено коллекционером из Китая за 235 тысяч евро.