Самарец зарегистрировал фиктивную фирму

В отношении 30-летнего жителя Самары возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование документов для образования юридического лица» УК РФ, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, 20 мая 2015 года самарец, не имея цели управления юридическим лицом, предоставил в ИФНС по Красноглинскому району Самары заявление о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ТОНГИС», а также другие документы, необходимые для данной процедуры.

После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, житель Самары, являясь формальным директором, то есть подставным лицом, управление ООО «ТОНГИС» не осуществлял.

Расследование уголовного дела продолжается.