В Одессе мотоциклист въехал в группу школьников, есть пострадавшие

«Сегодня около 15 часов на улице Пироговской в Одессе мотоцикл “Сузуки” въехал в группу детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле школы», — говорится в сообщении.

Кроме того, издание, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одессы, сообщает, что трое детей (двое 11-летних и один 15-летний) госпитализированы. Кроме того, в больницу доставлен пассажир мотоцикла.