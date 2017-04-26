В Одессе мотоциклист въехал в группу школьников, есть пострадавшие
В Одессе сегодня, 26 апреля 2017 года, мотоциклист въехал в группу школьников, трое детей госпитализированы. Об этом сообщает местное издание «Думская».
В Одессе сегодня, 26 апреля 2017 года, мотоциклист въехал в группу школьников, трое детей госпитализированы. Об этом сообщает местное издание «Думская».
«Сегодня около 15 часов на улице Пироговской в Одессе мотоцикл “Сузуки” въехал в группу детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле школы», — говорится в сообщении.
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