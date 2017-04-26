В Харьковской области на военном полигоне погибли двое бойцов

В Харьковской области на военном полигоне погибли двое военнослужащих Трагедия произошла на чугуевском общевойском полигоне, сообщает оперативное командование «Восток» ВСУ на своей странице в «Фейсбук».

Известно, что погибшие служили в 54 отдельной механизированной бригаде. В ведомстве сообщили, что все причины и обстоятельства инцидента будут установлены в ходе расследования, которое проводит командования «Востока».