Прокуратура объявила в розыск бывших директоров одесского НПЗ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Прокуратура Одесской области объявила в розыск экс-генерального и исполнительного директоров ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», которые были задействованы в «схемах Курченко» по хищению нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Сообщается, что следственный судья Приморского райсуда Одессы дал разрешение на их задержание, доставку в суд для избрания меры пресечения.

Экс-директорам инкриминируется уклонение от уплаты налогов в составе преступной организации с использованием возможностей Одесского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн налогов и сборов.

Сообщается также, что указанные лица скрываются на территории Российской Федерации. В прокуратуре напомнили, что 22 апреля арестовали бывшего заместителя генерального директора по поставкам Одесского НПЗ.

Всего во время расследования прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением СБУ в области уведомили о подозрении 16 фигурантов преступных сделок с нефтепродуктами в так называемой «схеме Курченко».

В отношении одного лица судом уже вынесен обвинительный приговор.

В настоящее время продолжаются обыски в помещениях ПАО «Одесский НПЗ».