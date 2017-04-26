Прокуратура объявила в розыск бывших директоров одесского НПЗ
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Как сообщила
КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Прокуратура Одесской области объявила в розыск
Сообщается, что следственный судья Приморского райсуда Одессы дал разрешение на их задержание, доставку в суд для избрания меры пресечения.
Сообщается также, что указанные лица скрываются на территории Российской Федерации. В прокуратуре напомнили, что 22 апреля арестовали бывшего заместителя генерального директора по поставкам Одесского НПЗ.
Всего во время расследования прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением СБУ в области уведомили о подозрении 16 фигурантов преступных сделок с нефтепродуктами в так называемой «схеме Курченко».
В отношении одного лица судом уже вынесен обвинительный приговор.
В настоящее время продолжаются обыски в помещениях ПАО «Одесский НПЗ».