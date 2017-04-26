На Ленинском в ДТП попал троллейбус, на месте работает реанимация
Серьезное ДТП с троллейбусом произошло вечером 26 апреля в Красносельском районе Петербурга.
Серьезное ДТП с троллейбусом произошло вечером 26 апреля в Красносельском районе Петербурга.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Лейла, на пересечении Ленинского проспекта с проспектом Героев столкнулись троллейбус и автомобиль Volvo. Судя по фото, удар пришелся иномарке в заднее левое колесо.
О пострадавших не сообщается, однако на место выезжала машина реанимации.