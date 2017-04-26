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20:02 (мск), источник: 112.ua

В Николаеве задержали подозреваемых в торговле оружием из воинской части

Правоохранители изъяли автоматы, патроны, 2 кг тротила, 2 кг пластида.

Источник: 112.ua

В Николаеве задержали подозреваемых в торговле оружием со склада воинской части. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Речь идет о двух людях из состава одной из воинских частей в Николаеве. Их задержали сотрудники Службы безопасности Украины вместе с военной прокуратурой.

Оперативники задержали подозреваемых при попытке сбыта партии боеприпасов.

Правоохранители изъяли у задержанных два автомата АКС, 960 патронов, два килограмма тротила, два килограмма пластида, 17 магазинов, 13 электродетонаторов, три зажигательные трубки, два капсюль-детонаторы и 30 запалов к гранатам.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение и сбыт оружия и боеприпасов).

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