В Николаеве задержали подозреваемых в торговле оружием из воинской части

В Николаеве задержали подозреваемых в торговле оружием со склада воинской части. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Речь идет о двух людях из состава одной из воинских частей в Николаеве. Их задержали сотрудники Службы безопасности Украины вместе с военной прокуратурой.

Оперативники задержали подозреваемых при попытке сбыта партии боеприпасов.

Правоохранители изъяли у задержанных два автомата АКС, 960 патронов, два килограмма тротила, два килограмма пластида, 17 магазинов, 13 электродетонаторов, три зажигательные трубки, два капсюль-детонаторы и 30 запалов к гранатам.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение и сбыт оружия и боеприпасов).