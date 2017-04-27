На чердаке сгоревшего двухэтжного дома в Красноярске нашли две гранаты

Боевые гранаты нашли на чердаке старого дома в Красноярске, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Тревогу забили жильцы дома по адресу ул. Полтавская, 30 в краевом центре. Они нашли две гранаты или похожие на них предметы на чердаке. Дом был оцеплен полицейскими, жильцы эвакуированы. Опасные предметы изъяты, вывезены и уничтожены. По данным полиции, это были не настоящие гранаты. В то же время в СМИ отмечают, что взрывотехники ОМОНа Управления Росгвардии по Красноярскому краю установили, что на чердаке были найдены две боевые гранаты, запалы от них находились отдельно. Кроме того, были найдены 16 боевых патронов.

Напомним, двухэтажный деревянный барак на улице Полтавской недавно пострадал от пожара и был признан аварийным.