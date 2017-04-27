В Красноярске «Скорая помощь» с пациентом перевернулась, выехав на красный

Серьёзное ДТП с участием «Скорой помощи» произошло вечером 26 апреля в Красноярске, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Столкновение машины Скорой помощи и автомобиля Volkswagen Touareg произошло около 21−30 на перекрёстке улиц Копылова и Ладо Кецховели. «Скорая помощь» двигалась по Копылова во втором ряду по направлению от центра. Машина пыталась проехать перекрёсток на красный свет, включив проблесковый маячок. В это время на высокой скорости на перекрёсток выехал внедорожник. Судя по видео на камере уличного наблюдения, в последний момент перед столкновением водитель попытался отвернуть влево, но всё-таки врезался в спецмашину по касательной, от чего «Скорая помощь» перевернулась на бок.

Как сообщили в ГИБДД, в салоне спецавтомобиля находился подросток 15 лет, которого медики везли в больницу. Он был пристегнут ремнём безопасности, на следующей машине «Скорой помощи» мальчика увезли врачи. Как сообщают очевидцы, фельдшера и пациента неравнодушные прохожие вытаскивали через лобовое стекло, которое для этого пришлось разбить.